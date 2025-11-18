Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:28 AM IST

    തൊഴിൽ–താമസ നിയമലംഘനം: 22 വിദേശ വനിതകൾ പിടിയിൽ

    തൊഴിൽ–താമസ നിയമലംഘനം: 22 വിദേശ വനിതകൾ പിടിയിൽ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: തൊ​ഴി​ൽ-​താ​മ​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ 22 സ്ത്രീ​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ബൗ​ഷ​റി​ലെ സ്‌​പെ​ഷ്യ​ൽ ടാ​സ്‌​ക്ഫോ​ഴ്‌​സ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ-​ക്രി​മി​ന​ൽ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. മ​റ്റെ​റാ​രു​കേ​സി​ൽ ബു​റൈ​മി​യി​ൽ ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​യ​ളെ​യാ​ണ് അ​ൽ ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:Oman NewsWomen arrestedresidence lawgulf news malayalam
    News Summary - 22 foreign women arrested for violating employment and residence laws
