Madhyamam
    Oman
    2 Jan 2026 12:02 PM IST
    2 Jan 2026 12:02 PM IST

    2026 ബ​ജ​റ്റ്: സാ​മൂ​ഹി​ക -അ​ടി​സ്ഥാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് 5.2 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ

    ആ​രോ​ഗ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന
    2026 ബ​ജ​റ്റ്: സാ​മൂ​ഹി​ക -അ​ടി​സ്ഥാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് 5.2 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ
    ബ​ജ​റ്റ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ

    ഉ​പ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹ​ർ​ത്തി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: സാ​മൂ​ഹി​ക​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി 5.2 ബി​ല്യ​ൺ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​താ​യി ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​പ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹ​ർ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞു. 11ാമ​ത് പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യെ​യും 2026ലെ ​സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​നെ​യും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 26 ശ​ത​മാ​ന​വും, ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക്ക് 25 ശ​ത​മാ​ന​വും, ഭ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഒ​മ്പ​തു ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 42 പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. 2026ൽ ​ഗ​വ. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി 4,000 അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഈ​വ​നി​ങ് സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ലോ ​കോ​ള​ജി​ന്റെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ​സ് ശാ​ഖ​ക​ളി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, 2025-26 അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ​സ് ശാ​ഖ​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​വേ​ശ​നം 500 സീ​റ്റ് കൂ​ടി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ഒ​മ്പ​ത് ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ, ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജീ​വ​ന​ക്ക​രെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 3,706 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കും.

    ദേ​ശീ​യ വ​നി​താ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​പ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​റി​യി​ച്ചു.

