Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 9:12 AM IST

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 20 ദ​ശ​ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ
    പ്ര​ഭാ​പൂ​രി​ത​മാ​യ മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ഉ​ൽ​സ​വ രാ​വ് തീ​ർ​ത്ത ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് 2026’ ൽ ​ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് 20 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് ’ ജ​നു​വ​രി 31 നാ​ണ് സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും 500 ഓ​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 24 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 168 പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ശൈ​ത്യ കാ​ല ഉ​ൽ​സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​നോ​ദം, സം​സ്കാ​രം, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ഏ​ഴ് സ്ഥി​രം വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ണി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത് ഖു​റം നാ​ച്വ​റ​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച രാ​ത്രി​കാ​ല ഡ്രോ​ൺ ഷോ​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ ഒ​ന്നി​ച്ചു പ​റ​ന്ന് ആ​കാ​ശ​ത്ത് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​കാ​ശ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തു. അ​ൽ ആ​മി​റാ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്ക്, ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, റോ​യ​ൽ ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സ്, സീ​ബ് ബീ​ച്ച്, ഖു​റ​യ്യാ​ത്ത്, വാ​ദി അ​ൽ ഖൂ​ദ് എ​ന്നി​വ​യും വി​വി​ധ ഷോ​പ്പി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ മ​റ്റു വേ​ദി​ക​ളാ​യി.

    TAGS:MuscatvisitorsfestivelMuscat Nights
    News Summary - 20 million visitors arrive at Night in Muscat
