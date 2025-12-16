Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ൽ വു​സ്ത​യി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് 18 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി

    അ​ൽ വു​സ്ത​യി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് 18 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി
    അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി 18 ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന്റെ ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ക​രാ​റു​ക​ൾ. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം, 26 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കും. അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഷെ​യ്ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​സ​ല്ലം അ​ൽ ഖാ​ദി​രി​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​രം​ഭം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി.

