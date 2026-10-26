ചൂതാട്ടത്തിലേർപ്പെട്ട 13 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽ

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ചൂതാട്ടത്തിലേർപ്പെട്ട 13 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽtext_fields
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News Summary - 13 Expats Arrested for Gambling
മസ്കത്ത്: ആമിറാത്തിൽ ചൂതാട്ടത്തിലേർപ്പെട്ട 13 ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെയും പൊതുനിയമവും ക്രമസമാധാനവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. പ്രതികൾക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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