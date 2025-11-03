Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 12:09 PM IST

    മുസന്ദമിൽ 12 സമുദ്ര സസ്തനികളെ കൂടി കണ്ടെത്തി

    സ​മു​ദ്ര സ​സ്ത​നി​കളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​മ​ഗ്ര സ​ർ​വേ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    മുസന്ദമിൽ 12 സമുദ്ര സസ്തനികളെ കൂടി കണ്ടെത്തി
    മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിലെ സമുദ്ര സസ്തനികളെ സംബന്ധിച്ച സർവേയിൽനിന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ​മു​ദ്ര സ​സ്ത​നി​കളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​മ​ഗ്ര സ​ർ​വേ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ടം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട സ​ർ​വേ​യി​ൽ 12 സ​മു​ദ്ര സ​സ്ത​നി​ക​ളെ​ക്കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ശേ​ഖ​രി​ച്ച പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട സ​ർ​വേ​യി​ൽ 12 സ​മു​ദ്ര സ​സ്ത​നി​ക​ളെ ക​ണ്ട​താ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ വ​ന്യ​ജീ​വി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഹൈ​തം ബി​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ റ​വാ​ഹി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​വ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഷ്യ​ൻ ഹം​പ്ബാ​ക്ക് ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ, സ്പി​ന്ന​ർ ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ, ഇ​ൻ​ഡോ-​പ​സ​ഫി​ക് ബോ​ട്ടി​ൽ​നോ​സ് ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ, ലോം​ഗ്-​ബീ​ക്ഡ് ജ​ന​റ​ൽ ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ, യെ​ല്ലോ സ്പോ​ട്ട് സ്പീ​ഷീ​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 2023, 2024, 2025 ലെ ​ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ച് ഇ​നം സ​മു​ദ്ര സ​സ്ത​നി​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ നാ​ല് ഇ​നം ഡോ​ൾ​ഫി​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒ​മ്പ​ത് ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര​ക​ൾ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ ആ​കെ 41 സ​മു​ദ്ര​യാ​ത്ര​ക​ൾ. ആ​കെ ന​ട​ത്തി​യ 5,367.8 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​ർ​വേ യാ​ത്ര​യി​ൽ 1,173 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്. 33 പേ​രാ​ണ് സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 15 പേ​രും പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ​രി​സ്ഥി​തി കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ളും അ​സ്യാ​ദ് ഷി​പ്പി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 10 സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വി​വി​ധ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള അ​ഞ്ചു പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​ണ് സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. സ​ർ​വേ​യി​ൽ “സ്പി​ന്ന​ർ സ്പി​ന്ന​ർ” 'ഡേ​റ്റ ആ​പ്, സ​മു​ദ്ര സ​സ്ത​നി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ റെ​ക്കോ​ഡി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, രാ​സ-​ഭൗ​തി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​സ്‍യാ​ദ് ഷി​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഖ​സ​ബി​ലെ ബാ​സാ ബീ​ച്ചി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്രാ​രം​ഭ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ “വെ​യി​ൽ സാ​ബൂ​റി​നൊ​പ്പം നി​ധി തേ​ടി” എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് ഗെ​യിം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്, കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ര​സ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, “സാ​രി ഖ​സ​ബ്” പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ത​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യ ക​ല​യു​ടെ​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും ന​ട​ന്നു. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​മാ​നി​ലെ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വ​ജാ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​വാ​ദ സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് 11 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ട​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഐ​ദ ബി​ൻ​ത് ഖ​ല​ഫ് അ​ൽ ജാ​ബ്രി പ​റ​ഞ്ഞു. റാ​സ് മു​സ​ന്ദം മു​ത​ൽ ലി​മ ജി​ല്ല വ​രെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ൽ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു, അ​വ​രു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി​പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ്, പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം, കാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്പ​ത്ത്, മ​ത്സ്യ, ജ​ല​സ​മ്പ​ത്തു​മ​ന്ത്രാ​ല​യം, മു​സ​ന്ദം നാ​വി​ക​സേ​നാ ആ​സ്ഥാ​നം, ഷി​നാ​സ് ക​പ്പ​ൽ, ഖ​സ​ബി​ലെ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ്, ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​ർ​വേ​യി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​നും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പോ​ർ​ട്ട​ലും വ​ഴി നി​രീ​ക്ഷ​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ൽ മ​റ്റു തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സ​മാ​ന സ​ർ​വേ​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും പ്രാ​ധാ​ന്യ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും, ശാ​സ്ത്രീ​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജേ​ർ​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:musandamOmanban on mammals
    News Summary - 12 more marine mammals discovered in Musandam
