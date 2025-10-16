Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 12:40 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 12:40 PM IST

    പ​ത്താ​മ​ത് എ​സ്.​എം.​എ​സ് യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം 24 മു​ത​ൽ

    സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20 വ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം
    പ​ത്താ​മ​ത് എ​സ്.​എം.​എ​സ് യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം 24 മു​ത​ൽ
    സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്: സോ​ഹാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്ബു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ത്താ​മ​ത് എ​സ്എം​എ​സ് യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ തീ​യ​തി​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഒ​രു ദ​ശാ​ബ്ദ​ക്കാ​ല​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക മി​ക​വി​ന്റെ​യും സ​മൂ​ഹ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ട​യാ​ള​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ലും വേ​ദി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 ന് ​സോ​ഹാ​റി​ലെ ലു​ലു മാ​ളി​ൽ ഓ​ഫ് സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴ്, എ​ട്ട് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സോ​ഹാ​ർ പ്ലാ​സ​യി​ൽ സ്റ്റേ​ജ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, ടീം ​വ​ർ​ക്ക്, സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 400 ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 600 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മ​ൽ​സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ, ഓ​പ്പ​ൺ ടു ​ഓ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ഞ്ചു വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. സാ​ഹി​ത്യം, ക​ല, പെ​ർ​ഫോ​മിംങ് ആ​ർ​ട്സ് എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 44 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​സ്.​എം.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.​ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽനി​ന്നും യു​എ​ഇ​യി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള 14 പ്ര​മു​ഖ ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ പാ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ക്കും. സ്റ്റേ​ജി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, കു​ച്ചി​പ്പു​ടി, കേ​ര​ള ന​ട​നം, സെ​മി-​ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ നൃ​ത്തം, നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം, പാ​ശ്ചാ​ത്യ നൃ​ത്തം, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് നൃ​ത്തം, എ​ക്സ്റ്റെം​പോ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​സ്എം​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​സു​ദേ​വ​ൻ പി​ട്ട​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സം​ഗീ​ത, നാ​ട​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ല​ളി​ത സം​ഗീ​തം, ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഗാ​നം, ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​തം, ഉ​പ​ക​ര​ണ സം​ഗീ​തം, നാ​ട​ക ഗാ​നം, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട്, മോ​ണോ ആ​ക്ട്, മി​മി​ക്രി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. കൂ​ടാ​തെ ക​ഥാ​പ്ര​സം​ഗം, ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്സ് എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഓ​ഫ് സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, മ​ല​യാ​ളം, ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന, ക​വി​താ ര​ച​ന, കൈ​യ​ക്ഷ​രം, ചെ​റു​ക​ഥ ര​ച​ന എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കും. കൂ​ടാ​തെ, പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രോ​യി​ങ്, പെ​ൻ​സി​ൽ ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20 വ​രെ സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളും ആ​ത്മാ​വും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യാ​യി എ​സ്എം​എ​സ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വ​ള​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​യ​ൻ മേ​നോ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ, സാം​സ്കാ​രി​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ൻ മേ​നോ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ റി​ജു വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ്യോ​തി മു​ര​ളി, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ധി​ക ജ​യ​ൻ, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു ഉ​ണ്ണി എ​ന്നി​വ​രും മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Indian social clubyouth festivalsoharGulf News
    News Summary - 10th SMS Youth Festival from 24th
