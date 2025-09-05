Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 9:58 AM IST

    സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾക്ക് വഴികാട്ടാൻ യൂത്ത് ഇന്ത്യ ബിസിനസ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് ഇന്ന്

    സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾക്ക് വഴികാട്ടാൻ യൂത്ത് ഇന്ത്യ ബിസിനസ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് ഇന്ന്
    കു​​വൈ​​ത്ത് സി​​റ്റി: കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ മ​​ല​​യാ​​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘ബി​​സി​​ന​​സ് കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വ്’ ഇ​ന്ന്. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ഫ​​ർ​​വാ​​നി​​യ ക്രൗ​​ൺ പ്ലാ​​സ​​യി​​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ബി​​സി​​ന​​സ് കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വി​ൽ വ്യ​​വ​​സാ​​യ സം​​രം​​ഭ​​ങ്ങ​​ളെ പ്രോ​​ത്സാ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും പു​തി​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ്യ​​വ​​സാ​​യ രം​​ഗ​​ത്തെ ന​​വീ​​ന സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ൾ ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നും സം​​രം​​ഭ​​ക​​രെ ത​​മ്മി​​ൽ ബ​​ന്ധി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും വി​​ജ​​യ​​ഗാ​​ഥ​​ക​​ൾ പ​​ങ്കു​​വെ​​ക്കാ​​നു​​മു​​ള്ള വേ​​ദി​യാ​​ണ് കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വി​​ലൂ​​ടെ ഒ​​രു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പാ​​ന​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ, നെ​​റ്റ്‌​​വ​​ർ​​ക്കി​​ങ് സെ​​ഷ​​നു​​ക​​ൾ, എ​​ത്തി​​ക്ക​​ൽ ബി​​സി​​ന​​സ് മാ​​ർ​​ഗ​നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ, ശ​​രീ​​അ ഫി​​ഖ്ഹ് ഡെ​​സ്ക്, സം​​രം​​ഭ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ, ബി​​സി​​ന​​സ് നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ, വി​​ദ​​ഗ്ധ​​രു​​ടെ സം​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ എ​ന്നി​വ കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. സം​​രം​​ഭ​​ക​​രും പ്ര​​ഫ​​ഷ​​ന​​ലു​​ക​​ളും ഒ​​രു​​മി​ക്കു​ന്ന വേ​​ദി​​യാ​​യി കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വ് മാ​​റു​ം.

    ബി​​സി​​ന​​സ് രം​​ഗ​​ത്തും മ​​റ്റു മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ലും ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​രാ​​യ റി​​യാ​​സ് ഹ​​കീം, റ​​മീ​​സ് അ​​ലി, മ​​റി​​യം വി​​ധു വി​​ജ​​യ​​ൻ, ഡോ.​ ​നി​​ഷാ​​ദ്, ന​​സ്റു​​ദ്ദീ​​ൻ, ഡോ. ​​അ​​ൻ​​വ​​ർ അ​​മീ​​ൻ ചേ​​ലാ​​ട്ട്, പി.​​സി. മു​​സ്ത​​ഫ, മാ​​ത്യു ജോ​​സ​​ഫ്, ഫൈ​​സ​​ൽ മ​​ഞ്ചേ​​രി, ഷ​​ഫീ​​ഖ് സി.​​പി, നി​​യാ​​സ് ഇ​​സ്‍ലാ​​ഹി, ഖ​​ലീ​​ൽ റ​​ഹ്മാ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ർ വി​​വി​​ധ സെ​​ഷ​​നു​​ക​​ൾ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കും. കോ​ൺ​​ക്ലേ​വി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ റി​​യാ​​സ് ഹ​​കീ​മി​ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സി​ജി​ൽ ഖാ​ൻ, കെ.​​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ് മ​റ്റു യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ, കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. വി​​​വ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് 97848081, 94157227 എ​​​ന്നീ ന​​​മ്പ​​​റു​​​ക​​​ളി​​​ൽ ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട​ണം.

