    3 Nov 2025 9:14 AM IST
    3 Nov 2025 9:14 AM IST

    യൂ​ത്ത് നാ​ട​ക ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 12 മു​ത​ൽ 22 വ​രെ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 16ാമ​ത് യൂ​ത്ത് നാ​ട​ക ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഈ ​മാ​സം 12 മു​ത​ൽ 22 വ​രെ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ യൂ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​മു​തൈ​രി​യു​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ലാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മേ​ള​യു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി മു​തി​ർ​ന്ന ന​ട​ൻ സാ​ദ് അ​ൽ​ഫ​രാ​ജി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ക​ലാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് ബ​ഹു​മ​തി.

    നാ​ട​ക നൈ​പു​ണ്യ​മു​ള്ള യു​വ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ യൂ​ത്ത് ആ​ക്ടി​ങ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ വാ​ലി​ദ് അ​ല​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ട​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡി​നാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

