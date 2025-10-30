Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഏ​തു​ പാ​തി​രാ​ത്രി​യും ഒ​റ്റ​ക്കു ന​ട​ക്കാം; സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ആ​റാ​മ​ത്

    ഗാ​ല​പ്പ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സേ​ഫ്റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് നേ​ട്ടം
    ഏ​തു​ പാ​തി​രാ​ത്രി​യും ഒ​റ്റ​ക്കു ന​ട​ക്കാം; സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ആ​റാ​മ​ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഏ​തു​ പാ​തി​രാ​ത്രി​യും ഒ​റ്റ​ക്കു ന​ട​ക്കാം, കു​വൈ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. ഗാ​ല​പ്പ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സേ​ഫ്റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ആ​റാ​മ​തെ​ത്തി. 91 ശ​ത​മാ​നം റേ​റ്റി​ങ്ങോ​ടെ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് രാ​ത്രി സു​ര​ക്ഷ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    144 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 1.44 ല​ക്ഷം നി​വാ​സി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ത​ജി​ക്കി​സ്താ​ൻ ര​ണ്ടാ​മ​തും എ​ത്തി. റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ ആ​ദ്യ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഒ​മാ​ൻ ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​തും, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ നാ​ലാ​മ​തു​മാ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് രാ​ത്രി​കാ​ല സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ൽ.

    ശ​ക്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ, നി​യ​മ സം​വി​ധാ​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. രാ​ത്രി ഒ​റ്റ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടോ, നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം എ​ത്ര​ത്തോ​ള​മാ​ണ്, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മോ​ഷ​ണ​മോ ആ​ക്ര​മ​ണ​മോ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വേ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 73 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി ഒ​റ്റ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. 2006ൽ ​ഇ​ത് 63 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ ഏ​ക യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യം നോ​ർ​വേ ആ​ണ്.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ദു​ർ​ബ​ല​ത​യും കാ​ര​ണം ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത രാ​ജ്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ചി​ലി, ഇ​ക്വ​ഡോ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും താ​ഴ്ന്ന റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലാ​ണ്.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ 97 ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 98 ശ​ത​മാ​നം നി​വാ​സി​ക​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ 58 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം തോ​ന്നു​ന്ന​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

