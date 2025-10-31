Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 9:22 AM IST

    ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ജ​ഹ്‌​റ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം

    ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ജ​ഹ്‌​റ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ന്റ​ർ സീ​സ​ണി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി ജ​ഹ്‌​റ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വ്. ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നും പ​ക്ഷി-​വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഇ​വി​ടെ എ​ത്താം. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് ദീ​നാ​ർ ആ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന ഫീ​സ്. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യും കെ-​നെ​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം.

    പ്ര​ദേ​ശം റി​സ​ർ​വ് ആ​യ​തി​നാ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. ആ​ളു​ക​ളെ സ്വ​ന്ത​മാ​യി അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​ണ്ടാ​കൂ. കു​വൈ​ത്തി​ന്‍റെ തെ​ക്ക് -പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ന്‍ അ​തി​ര്‍ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ത്തൊ​മ്പ​ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ചു​റ്റ​ള​വി​ലാ​ണ് അ​പൂ​ർ​വ​യി​നം പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ജ​ഹ്റ റി​സ​ര്‍വ്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​ണ് ജ​ഹ്റ. വി​വി​ധ​യി​നം സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ശു​ദ്ധ ജ​ല ത​ടാ​ക​വും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ദേ​ശം. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞ് സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശു​ദ്ധ ജ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഇ​വി​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ​ക്ഷി നി​രീ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ​യും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​വു​മാ​ണി​ത്. ഇ​ൻ​റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ യൂ​നി​യ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ ക​ൺ​സ​ര്‍വേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് നാ​ച്വ​റി​ന്റെ (ഐ.​യു.​സി.​എ​ന്‍) ഗ്രീ​ൻ ലി​സ്​​റ്റി​ൽ ജ​ഹ്‌​റ നാ​ച്ചു​റ​ല്‍ റി​സ​ര്‍വ്​ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം റി​സ​ർ​വ് ഇ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ന്റ​ർ സീ​സ​ൺ ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    TAGS:kuwait cityKuwaitJahra Nature Reserve
    News Summary - You can visit Jahra Nature Reserve, which is open from November 9th
