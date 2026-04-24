Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 April 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 7:30 AM IST

    സഹൽ ആപ്പുവഴി മൊബൈൽ ഫോൺ തുക കൈമാറാം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സർക്കാർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ സഹൽ ആപ്പുവഴി മൊബൈൽ ഫോൺ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ സേവനം കമ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്വന്തം ഫോണിലെ ബാലൻസ് തുക മറ്റൊന്നിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ബിൽ കുടിശ്ശിക തീർക്കുന്നതിനായി മറ്റൊരു കണക്ഷനിലെ അധിക ബാലൻസ് തുക ഉപയോഗിക്കാമെന്നതാണ് പുതിയ സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.

    ഇ-ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കൽ, ഉപയോക്താക്കളുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നീ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സംരംഭം.

    സുരക്ഷിതമായ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിലൂടെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേവനങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം വർധിപ്പിക്കലും ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: mobile app, money transfer, Kuwait, Sahal app
    News Summary - You can transfer mobile phone money through Sahal app.
    Similar News
    Next Story
    X