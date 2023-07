cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​ൺ​വേ യാ​ത്ര​ക്ക് വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​മാ​യി ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ്. 34 ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് 10 ദീ​നാ​റി​ന് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്ന് അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​ക്കു മു​മ്പ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​ർ. ഈ ​ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31നു ​മു​മ്പ് യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​ണം. 10 ദീ​നാ​റി​ന് 34 ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​​ത്ര ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു. ത​നി​ച്ചോ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മോ കു​ടും​ബ​മാ​യോ യാ​ത്ര​ക്ക് ഓ​ഫ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ൺ​വേ യാ​ത്ര​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കൂ. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, ആ​പ് എ​ന്നി​വ വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ബു​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക് തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല.

Show Full Article

News Summary -

You can fly on Jazeera for 10 dinars Before midnight on August 1