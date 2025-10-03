Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:24 PM IST

    ലാ​വി​ഷാ​യി ക​ഴി​ക്കാം; ഖു​ബൂ​സി​ന് വി​ല കൂ​ടി​ല്ല

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഖു​ബൂ​സി​ന്റെ വി​ല​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബേ​ക്ക​റീ​സ് ക​മ്പ​നി. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ബ്സി​ഡി പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പാ​ക്ക​റ്റ് വി​ല 50 ഫി​ൽ​സി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ മു​ത്‌​ലാ​ഖ് അ​ൽ സാ​യി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​ദി​നം 4.5 മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​രെ ഖു​ബൂ​സ് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി, വി​പ​ണി​യി​ൽ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും ക​മ്പ​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും, ഭാ​വി​യി​ലും വി​ല സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - You can eat it lavishly; Qubooz doesn't have to pay a fortune
