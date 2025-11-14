Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    14 Nov 2025 3:01 PM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 3:01 PM IST

    ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ൽ റാ​യ് ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ സീ​സ​ണ​ൽ ഗു​ഡ്‌​സ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പൊ​തു​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബൈ​ലോ പ്ര​കാ​രം സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ആ​റു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി ശുവൈ​ഖ് ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ന് മു​മ്പോ ശേ​ഷ​മോ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്റ്റാ​ൾ അ​നു​വ​ദ​ന​ത്തി​ന് ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് അ​ൽ റാ​യ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പൊ​തു​ലോ​ട്ട​റി ന​ട​ക്കും. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ചെ​റു​കി​ട വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നു മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

