Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    2 Jan 2026 9:33 AM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 9:34 AM IST

    മാ​നു​ഷി​ക പി​ന്തു​ണ; കു​വൈ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച് യ​മ​ൻ

    മാ​നു​ഷി​ക പി​ന്തു​ണ; കു​വൈ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച് യ​മ​ൻ
    യ​മ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​അ​ലി മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സ​ഫ

    കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ

    മ​ഖാ​മി​സി​നൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യ​മ​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി​ലെ യ​മ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ.

    യ​മ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക പി​ന്തു​ണ​യെ ത​ന്റെ രാ​ജ്യം അ​ഗാ​ധ​മാ​യി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ യ​മ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​അ​ലി മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സ​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) ആ​സ്ഥാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. യ​മ​ന്റെ വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ വ​ള​രെ വി​ല​മ​തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും കു​വൈ​ത്തി​ക​ളു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക​പ്ര​വ​ണ​ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഖാ​മി​സു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ യ​മ​ൻ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. യ​മ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് തു​ട​ർ​ന്നും സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് മ​ഖാ​മി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

