Madhyamam
    4 Jan 2026 1:42 PM IST
    4 Jan 2026 1:42 PM IST

    യ​മ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി പ്ര​ശം​സ

    യ​മ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി പ്ര​ശം​സ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യ​മ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഷാ​ദ് അ​ൽ അ​ലി​മി​യു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ച് റി​യാ​ദി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ഇ​സ്ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ താ​ഹ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. യ​മ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് ന്യാ​യ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    അ​ക്ര​മം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ ന​യ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന് താ​ഹ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യ​മ​നി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗം ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. സ​മ​വാ​യം, ധാ​ര​ണ, സം​ഭാ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ സ​മാ​ധാ​നം നേ​ടാ​നാ​കൂ എ​ന്നും ഹു​സൈ​ൻ താ​ഹ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    യ​മ​ന്റെ ഐ​ക്യം, സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​ക്കും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​ണ്. യ​മ​നി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പോ​സി​റ്റീ​വും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളോ​ടും താ​ഹ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    TAGS:yemenOICGulf Newsconference
    News Summary - Yemen Conference: OIC praises Saudi Arabia
