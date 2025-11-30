Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:07 AM IST

    എ​ക്സ്. എ.​ടി.​സി. എം.​ഒ.​എ​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സ്റ്റാ​ഫ്‌ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    എ​ക്സ്. എ.​ടി.​സി. എം.​ഒ.​എ​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സ്റ്റാ​ഫ്‌ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​ക്സ്. എ.​ടി.​സി. എം.​ഒ.​എ​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സ്റ്റാ​ഫ്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി.

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഷെ​ഫ് നൗ​ഷാ​ദ് ഫാ​മി​ലി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ​ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പി​ക സി.​സി.​മി​നി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഡാ​ൻ​സ്, പാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ സം​ഗ​മം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി.ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​സീ​മ സ​മീ​ർ, സ​മീ​ർ ഖാ​സിം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ക്കി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു സു​നി​ഷ്, ഷാ​ബി​ൽ മു​സ്‌​ത​ഫ, ജോ​ബി തോ​മ​സ്, ഹ​നീ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മൊ​യ്‌​തീ​ൻ, ജി​തേ​ഷ് രാ​ഘ​വ​ൻ, അ​ന​സ് ജ​ലാ​ൽ, പു​ഷ്പാ, ബി​ജി,വി​ബി​ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​സ്‌​ല​ദ് അ​ലി, ല​ക്ഷ്മി പ്ര​ശാ​ന്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

