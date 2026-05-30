    Posted On
    date_range 30 May 2026 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 9:05 AM IST

    ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം: ഓൺലൈൻ പ്രസംഗ മത്സരം

    റിയാദ്​: ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് റിയാദ്​ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുബൈർകുഞ്ഞ് ഫൗണ്ടേഷ​െൻറ അന്താരാഷ്​ട്ര ലഹരിവിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മയായ ‘റിസ’ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അന്താരാഷ്​ട്ര ഓൺലൈൻ പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെയും മിഡിൽ ഈസ്​റ്റിലെ ഇൻറർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിലെയും എട്ട്​ മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.

    ‘നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുക്കുക! നിക്കോട്ടിൻ/പുകയില ആസക്തി തടയുക!’ എന്നതാണ് പ്രസംഗ വിഷയം. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ നടക്കുന്ന തത്സമയ ഓൺലൈൻ മത്സരം ജൂൺ 13-ന് സൗദി സമയം വൈകുന്നേരം നാലിന്​ (ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6.30) ആരംഭിക്കും. സുബൈർകുഞ്ഞ് അനുസ്മരണ ദിനമായ ജൂൺ 17-ന് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. വിജയികൾക്ക് സുബൈർകുഞ്ഞ് സ്മാരക ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമ്മാനിക്കും.

    നിബന്ധനകളും രജിസ്ട്രേഷനും:

    മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തി​െൻറ മൂന്ന്​ മിനിറ്റിൽ കവിയാത്ത വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് (പരമാവധി ഫയൽ സൈസ്: 500 MB) രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫോമിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. മുൻപ് മറ്റു വേദികളിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോകൾ സ്വീകാര്യമല്ല.

    മെയ് 29 മുതൽ ജൂൺ ഏഴ്​ വരെ https://link.skf.onl/wntd26 എന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്​റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് +91 8301050144 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലോ, https://skfoundation.online/wntd26 എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ ബന്ധപ്പെടാം.

    കേരളത്തിലെയും മിഡിൽ ഈസ്​റ്റിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.

    മത്സരത്തിൽ മികവ് തെളിയിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഫൗണ്ടേഷ​െൻറ ‘റിസ-ടാഗ്’ എന്ന അന്താരാഷ്​ട്ര കാമ്പയിൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അംഗങ്ങളാക്കുമെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ഡോ. അബ്​ദുൽ അസീസ് അറിയിച്ചു.

    TAGS: competition, World No Tobacco Day, gulf news, Kuwait
    News Summary - World No Tobacco Day: Online Speech Competition
