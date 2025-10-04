Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    4 Oct 2025 1:18 PM IST
    Updated On
    4 Oct 2025 1:18 PM IST

    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ കു​വൈ​ത്ത് പ്രൊ​വി​ന്‍സ് ‘ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ’

    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ കു​വൈ​ത്ത് പ്രൊ​വി​ന്‍സ് 'ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ'
    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ള കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ കു​വൈ​ത്ത് പ്രൊ​വി​ന്‍സ് (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റു​മൈ​ത്തി​യ അ​ല്‍ സ​മൃ​ദ്ധ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ് മാ​ട്ടു​വ​യി​ല്‍ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സ​ജീ​വ് നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ല്‍കി. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള ആ​ശം​സ​യ​ര്‍പ്പി​ച്ചു.

    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ള കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സി.​യു. മ​ത്താ​യി, മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് റീ​ജ്യ​ൻ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സ​ന്തോ​ഷ് കേ​ട്ടേ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി സെ​ക്ക​ന്‍ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ത് കേ​ത​ന്‍ മൊ​മ​ന്റോ ന​ല്‍കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ ക​ണ്‍വീ​ന​റു​മാ​യ ജെ​റ​ല്‍ ജോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ന്ദു സ​ജീ​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍, കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലെ മു​തി​ര്‍ന്ന മ​ല​യാ​ളി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വു​ക​ള്‍, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ര്‍ അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍, ജേ​ക്ക​ബ് ച​ണ്ണം​പെ​ട്ട, അ​നി​ല്‍ പി. ​അ​ല​ക്‌​സ്, അ​ഡ്വ. ലൂ​സി​യ വി​ല്യം​സ്, ജോ​ബി​ന്‍ തോ​മ​സ്, സ​തീ​ഷ് പ്ര​ഭാ​ക​ര്‍, അ​ഭി​ലാ​ഷ് നാ​യ​ര്‍, സീ​നു മാ​ത്യു, പ്രീ​ത സ​തീ​ഷ്, നി​ധി സു​നീ​ഷ്, രാ​ജേ​ഷ് ക​ര്‍ത്താ, ഷ​ഫീ​ക് റ​ഹ്മാ​ന്‍, ബി​ജു നൈ​നാ​ന്‍, ബി​നു അ​ഗ്‌​നേ​ല്‍, ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി രാ​ജേ​ഷ്, അ​ത്രാ​ജ് അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ജെ​റി ഊ​മ്മ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ജ​ന​റ​ല്‍ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ 2025-27 പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - World Malayali Council Kuwait Province ‘Onapolima’
