Madhyamam
    1 Oct 2025 12:38 PM IST
    1 Oct 2025 12:38 PM IST

    വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ കുവൈത്ത് പ്രൊവിൻസ് ഓണാഘോഷം

    വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ കുവൈത്ത് പ്രൊവിൻസ് ഓണാഘോഷം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളീ കൗ​ൺ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഹൃ​ദ്യം- 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഹോ​ട്ട​ൽ പാ​ർ​ക്ക്‌ അ​വ​ന്യു​വി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വ്യ​വ​സാ​യി ഡോ. ​ബാ​ബു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ (ഇ​ന്ത്യ റീ​ജി​യ​ൺ) സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ക​ണ്ണാ​ട്ട്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ വു​മ​ൺ​സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷീ​ല റെ​ജി (ദു​ബൈ), ഗ്ലോ​ബ​ൽ യൂ​ത്ത് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രേ​ഷ്മ ജോ​ർ​ജ് (അ​ബൂ​ദ​ബി), മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​ധീ​ർ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ൻ (ദു​ബൈ), ദു​ബൈ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഗീ​ത നൃ​ത്ത​ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളീ കൗ​ൺ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മോ​ഹ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ചെ​സ്സി​ൽ ചെ​റി​യാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്റ്റി തോ​മ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

