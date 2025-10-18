Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 12:18 PM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ന് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​ശം​സ

    കു​വൈ​ത്തി​ന് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​ശം​സ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​ൻ​സ​ർ, ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​മേ​ഹം എ​ന്നി​വ​യെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന കി​ഴ​ക്ക​ൻ മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ മേ​ഖ​ല പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ദം റ​ഷാ​ദി​ന്റെ പ്ര​ശം​സ. ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു.

    വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    കെ​യ്‌​റോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ മേ​ഖ​ലാ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ 72-ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു റ​ഷാ​ദ്. ആ​രോ​ഗ്യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​യ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:world health organizationKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - World Health Organization praises Kuwait
