Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 12:23 PM IST

    ലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ ദി​നം; ക​ട​ലോ​രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ ദി​നം; ക​ട​ലോ​രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ
    cancel
    camera_alt

    സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സു​കാ​ർ, പൊ​തു- സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൻ​ജാ​ഫ് ബീ​ച്ച് ശു​ചീ​ക​രി​ക്കുന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ദി​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ബീ​ച്ചു​ക​ൾ ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​രും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും. സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സു​കാ​ർ, പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൻ​ജാ​ഫ് ബീ​ച്ച് ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ​രി​പാ​ടി​യെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി. പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധ​വും സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ന സം​സ്കാ​ര​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ, ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ബ​ദ​ർ സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന​വും ബീ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘കാ​ഫോ’ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കു​വൈ​ത്ത് ഡൈ​വ് ടീ​മി​ന്റെ എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ വോ​ള​ന്റ​റി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഇ.​വി.​എ​ഫ്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ട​വേ​ഴ്‌​സ് തീ​രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി. നി​ര​വ​ധി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, മൈ​ക്രോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും പ​ഴ​യ പ​ര​വ​താ​നി ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സം​ഘം നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ജ​ല​പാ​ത​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക, സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളെ​യും പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും ആ​മ​ക​ളെ​യും കൊ​ല്ലു​മെ​ന്നും സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി ശു​ചി​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ.​വി.​എ​ഫ് ടീം ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ദാ​രി അ​ൽ ഹു​വൈ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നാം ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ലോ​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:beachvolunteersWorld Cleanup Day
    News Summary - World Cleanup Day; Volunteers clean up the beach
    Similar News
    Next Story
    X