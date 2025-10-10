Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:22 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:22 AM IST

    ലോ​ക ബോ​ക്സി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച

    ലോ​ക ബോ​ക്സി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലോ​ക ബോ​ക്സി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ജ​ർ​മ​നി, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ടു​ണീ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ ബോ​ക്‌​സ​ർ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ലോ​ക ബോ​ക്‌​സി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ വേ​ൾ​ഡ് ബോ​ക്‌​സി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡ​ബ്ല്യു.​ബി.​സി) പ്ര​തി​നി​ധി മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ ഫാ​ജി അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് ബോ​ക്‌​സി​ങ്ങി​ന്റെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്ത​ലും മ​ത്സരാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ലു​മാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കാ​യി​ക സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ, യു​വാ​ക്ക​ളെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കും ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

