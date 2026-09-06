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Madhyamam
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    കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് വീണ് തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്

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    കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് വീണ് തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ബേസ്‌മെൻ്റിലെ കുഴിയിലേക്ക് വീണ് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്കേറ്റു.

    ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനയും തിരച്ചിൽ-രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘവും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സയ്ക്കായി അടിയന്തര വൈദ്യസഹായ സംഘത്തിന് കൈമാറി.

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    News Summary - Worker Injured After Falling From Building
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