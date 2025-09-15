Begin typing your search above and press return to search.
    15 Sept 2025 9:23 AM IST
    15 Sept 2025 9:23 AM IST

    തൊഴിൽ ഷെഡ്യൂളുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണം

    തൊഴിൽ ഷെഡ്യൂളുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് തൊ​ഴി​ൽ ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​റി​ന്റെ (പി.​എ.​എം) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് മ​ന്ത്രി​ത​ല പ്ര​മേ​യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ പ്ര​കാ​രം തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റ​ണം. ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യം, നി​ർ​ദി​ഷ്ട വി​ശ്ര​മ സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഴ്ച​തോ​റു​മു​ള്ള വി​ശ്ര​മ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​സ്റ്റം വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​വ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ഡേ​റ്റ ഉ​ട​ന​ടി അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി.

