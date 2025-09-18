Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    18 Sept 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 10:12 AM IST

    അധനികൃത ക്യാമ്പിൽ ജോലി; 12 പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

    അധനികൃത ക്യാമ്പിൽ ജോലി; 12 പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് 12 പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പ്.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ക്യാ​മ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ബ​ഗ്ഗി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പി​ടി​ച്ച മ​ത്സ്യം ഉ​ട​മ​യു​ടെ റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 20 മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പി​ടി​യി​ലാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​മെ​ന്നും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​തി​രെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ക്യാ​മ്പ് ഉ​ട​ൻ പൊ​ളി​ച്ച് മാ​റ്റു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

