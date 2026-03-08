Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 March 2026 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 10:16 AM IST

    മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വനിതാദിന പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പാക്കേജുകൾ

    മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വനിതാദിന പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പാക്കേജുകൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​നി​ത​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് എ​ല്ലാ ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി നി​ര​വ​ധി പ്ര​ത്യേ​ക ആ​രോ​ഗ്യ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി.

    സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ജീ​വി​ത​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളി​ൽ മാ​മോ​ഗ്രാം പ​രി​ശോ​ധ​ന, സ​ർ​വി​ക്ക​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഹോ​ർ​മോ​ൺ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, പൊ​തു​വാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​മി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ഈ ​വ​നി​ത​ദി​ന ആ​രോ​ഗ്യ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ല്ലാ ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും മി​ക​ച്ച ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ആ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ന്നെ​ന്നും മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

