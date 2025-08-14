Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 8:45 AM IST

    മ​ന്ത്ര​വാ​ദം, വ​ഞ്ച​ന കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്ത്രീ ​അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    womens arrested
    പി​ടി​യി​ലാ​യ സ്ത്രീ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ന്ത്ര​വാ​ദം, പ​ണം വാ​ങ്ങി വ്യാ​ജ ചി​കി​ത്സ ന​ട​ത്ത​ൽ, വ​ഞ്ച​ന എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു സ്ത്രീ ​പി​ടി​യി​ൽ.ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ന്റെ ആ​ന്റി ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്രൈം​സ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​ണ് മം​ഗ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.കു​ടും​ബ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ത​നി​ക്കാ​വു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ണം വാ​ങ്ങി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ ഇ​ര​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ല്ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മ​റ്റ് വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി.

    TAGS:fraudGulf Newswoman arrestedKuwait Newswitchcraft
    News Summary - Woman arrested on charges of witchcraft, fraud
