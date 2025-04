cancel കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​ത്തി​ന് ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സ്ത്രീ​​യെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ജ​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് കൈ​മാ​റാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ യു​വ​തി ഫോ​ൺ വ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​യി​ലി​നു​ള്ളി​ൽ നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ ശ​രീ​ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ ഫോ​ൺ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​യാ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സ്ത്രീ ​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു സു​ലൈ​ബി​യ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ട​വു​കാ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

Woman arrested for trying to steal phone for husband in jail