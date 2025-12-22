Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 9:42 AM IST

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം: വ​നി​ത പി​ടി​യി​ൽ

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം: വ​നി​ത പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പൊ​തു ധാ​ർ​മി​ക​ത ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​യാ​യ വ​നി​ത​യെ ക്രി​മി​ന​ൽ സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​വ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. പൊ​തു മാ​ന്യ​ത​യെ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും കു​വൈ​ത്ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പൊ​തു ധാ​ർ​മി​ക​ത​യെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യോ പൊ​തു ധാ​ർ​മി​ക​ത​യെ​യോ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Woman arrested for posting objectionable content on social media
