Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 10:21 AM IST

    വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം; എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സ് മു​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം; എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സ് മു​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ർ​വിസു​ക​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ, ന​വം​ബ​ർ, ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ളി​ലെ മാ​റ്റ​മാ​ണ് യാ​ത്രി​ക​രെ അ​ല​ട്ടു​ന്ന​ത്. വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള സ​ർ​വീ​സു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം ഉ​ള്ള​താ​യി എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ന്നു മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്കി​ങും ല​ഭ്യ​മ​ല്ല.

    18 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​കു​വൈ​ത്ത് സ​ർ​വീ​സാ​ണ് താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും നി​ല​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ നി​രി​വ​ധി യാ​ത്രി​ക​രെ സ​ർ​വീ​സ് മു​ട​ക്കം സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​ക വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ നാ​ലും ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട് സ​ർ​വി​സു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ല​ച്ചാ​ൽ ഈ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​കും. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​രും. ഇ​ത് യാ​ത്രാ സ​മ​യ​വും ചെ​ല​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, മും​ബൈ എ​ന്നീ വി​മാ​ന​ത്ത​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് സ​ലാം എ​യ​ർ, എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വ​യും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​യും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തു​ക. ക​ണ്ണൂ​ർ,കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് നി​ല​ച്ചാ​ൽ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​കും.തീ​രു​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​ത് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് പ​തി​വു​പോ​ലെ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്ത​മെ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ഇ​തി​നാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsAir IndiaWinter schedulegulf news malayalam
    News Summary - Winter schedule rescheduled; Expatriates fear disruption to Air India services
