Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:14 AM IST

    വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ; ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, ചെ​ന്നൈ സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​വ്യ​ക്ത​ത
    വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ; ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക. വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം ഉ​ള്ള​താ​യാ​ണ് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. എ​ന്നാ​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പൂ​ർ​മാ​യും റ​ദ്ദാ​ക്കു​മോ, അ​തോ നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ട്രാ​വ​ൽ​സ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രും പ​റ​യു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ നാ​ല് സ​ർ​വി​സും ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് തി​ങ്ക​ൾ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട് സ​ർ​വി​സും ആ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഈ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ല​ച്ചാ​ൽ ഈ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​കും. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​രും. ഇ​ത് യാ​ത്രാ​സ​മ​യ​വും ചെ​ല​വും വ​ർ​ധി​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കും.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, മും​ബൈ എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് സ​ലാം എ​യ​ർ, എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വ​യും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​യും മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തു​ക.

    ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് നി​ല​ച്ചാ​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OctoberDecemberdoubtWinter scheduleAir India Express services
    News Summary - Winter schedule; From October to December, Air India Express service in doubt
    Similar News
    Next Story
    X