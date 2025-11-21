Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    21 Nov 2025 11:34 AM IST
    21 Nov 2025 11:34 AM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മെ​ത്തു​ന്നു; ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളും

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​ന പ്പക്ഷി​ക​ളെ പ​ക​ർ​ത്തി
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മെ​ത്തു​ന്നു; ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളും
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വി​നൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളും എ​ത്തി​തു​ട​ങ്ങി. കു​വൈ​ത്ത് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റും പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സൈ​ദാ​നാ​ണ് അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളെ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഷു​വൈ​ഖ് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ണ്ട ചെ​വി​യു​ള്ള മൂ​ങ്ങ, ഒ​രു കു​റി​യ ചെ​വി​യു​ള്ള മൂ​ങ്ങ, ജ​ഹ്‌​റ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​സ്റ്റേ​ൺ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ ഈ​ഗി​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ക​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും സൗ​ക​ര്യ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സൈ​ദാ​നാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് കു​വൈ​ത്തി​നെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് നീ​ണ്ട ചെ​വി​യു​ള്ള മൂ​ങ്ങ​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത് അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്. ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ​യു​ള്ള ദേ​ശാ​ട​ന സീ​സ​ണി​ൽ 11 ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഇ​വ​യെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ചെ​വി പോ​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന തൂ​വ​ൽ മു​ഴ​ക​ൾ, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​റ​ഞ്ച് ക​ണ്ണു​ക​ൾ, രാ​ത്രി​യി​ൽ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മൂ​ങ്ങ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    ചെ​റി​യ സ​സ്ത​നി​ക​ളെ​യും പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യു​മാ​ണ് ഇ​വ ആ​ഹാ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​ക​ൾ, കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, ജ​ഹ്‌​റ റി​സ​ർ​വ്, സു​ലൈ​ബി​യ, വ​ഫ്ര, അ​ബ്ദ​ലി ഫാ​മു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ര​ക്ഷി​ത ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ത​ണ​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​വ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    കു​റി​യ ചെ​വി​യു​ള്ള മൂ​ങ്ങ തു​റ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് സ​ജീ​വ​വു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ചെ​റു​തും വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ചെ​വി പോ​ലു​ള്ള തൂ​വ​ലു​ക​ൾ, ഇ​ളം നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള മു​ഖം, മ​ഞ്ഞ ക​ണ്ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​വും വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​നാ​ണ് ഈ​സ്റ്റേ​ൺ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ ഈ​ഗി​ൾ. കി​ഴ​ക്ക​ൻ യൂ​റോ​പ്പ്, മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, മ​ധ്യേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന ഈ ​ക​ഴു​ക​ന് 72 മു​ത​ൽ 90 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ നീ​ള​മു​ണ്ട്. ചി​റ​കു​ക​ളു​ടെ വി​സ്താ​രം ര​ണ്ട് മീ​റ്റ​റി​ന​ടു​ത്ത് വ​രും.

    ക​ടും​ത​വി​ട്ട് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള തൂ​വ​ലു​ക​ൾ, ഇ​ളം സ്വ​ർ​ണ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ഴു​ത്ത്, പ​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​യ വെ​ളു​ത്ത തോ​ളി​ൽ പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. വ​നം, മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ൾ, കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

