Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightശൈ​ത്യ​കാ​ല കു​ളി​ർ;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 8:09 AM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല കു​ളി​ർ; മ​ഞ്ഞ​ണി​ഞ്ഞ പു​ല​രി​ക​ൾ ത​ണു​ത്ത രാ​ത്രി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​യും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും തു​ട​രും
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല കു​ളി​ർ; മ​ഞ്ഞ​ണി​ഞ്ഞ പു​ല​രി​ക​ൾ ത​ണു​ത്ത രാ​ത്രി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    മ​ഞ്ഞു​മൂ​ടി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ. കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് രാ​ജ്യം. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന മ​ഴ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ശ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന മ​ഞ്ഞു​പാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അം​ബ​ര​ചും​ബി​ക​ളാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ​വും സു​ന്ദ​ര​വു​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യാ​ണ് ക​ന​ത്ത​മ​ഞ്ഞി​ന്റ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ താ​പ​നി​ല​യു​ടെ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സീ​സ​ണ​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണി​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന മ​ഴ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ശ​മ​ന​മാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം തെ​ളി​ച്ച​മു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കി.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് ത​ണു​പ്പു​നി​റ​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം നേ​രി​യ​തോ ഇ​ട​വി​ട്ട​തോ ആ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പു​ല​ർ​ച്ച​യും വൈ​കീ​ട്ടും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും തു​ട​രും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച നേ​രി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 21 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 23 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പു​ള്ള​തും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitwinterfoggygulfnewsmalayalam
    News Summary - Winter holidays; foggy mornings and cold nights
    Similar News
    Next Story
    X