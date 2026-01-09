Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 12:02 PM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര വൗ​ച്ച​ർ സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി ന​മാ ചാ​രി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര വൗ​ച്ച​ർ സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി ന​മാ ചാ​രി​റ്റി
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര

    വൗ​ച്ച​ർ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ

    ന​മാ ചാ​രി​റ്റി

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​മാ ചാ​രി​റ്റി. അ​താ​ർ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ വ​ർ​ക്ക് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​മാ ചാ​രി​റ്റി 1000 നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര വി​ത​ര​ണ സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വൗ​ച്ച​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്വ​യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് സം​രം​ഭം.

    ആ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​ന്ത​സ്സും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും നി​ല​നി​ർ​ത്തി മാ​നു​ഷി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന​മാ​യു​ടെ സ​മീ​പ​ന​ത്തെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ദാ​നം എ​ന്ന ആ​ശ​യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ന​മാ ചാ​രി​റ്റി ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് മേ​ധാ​വി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഷ​മ്മാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voucherNAMA CharityWinter Cloth
    News Summary - Winter clothing voucher initiative launched by Nama Charity
    Similar News
    Next Story
    X