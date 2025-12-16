Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    16 Dec 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 2:07 PM IST

    ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ത്ബി നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​ത്ബി അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്‍റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ത​ര​ണം.സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​സ്ത്ര​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ​യും ബാ​ങ്കി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മൂ​ഹ​സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:sanitation workersKuwait Newsgulf news malayalamwinter clothes
