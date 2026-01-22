Begin typing your search above and press return to search.
    കാ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​കും; ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ‘അ​ൽ-​അ​സി​റാ​ഖ്’ ഘ​ട്ടം
    കാ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​കും; ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ പെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മി​ത​മാ​യ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 15 നും 21 ​ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല അ​ഞ്ചി​നും 11 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 15 മു​ത​ൽ 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വീ​ശും. ഇ​ത് ക​ട​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ആ​റ് അ​ടി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​സ്ഥി​ര​മാ​യി​രി​ക്കും. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് മി​ത​മാ​യ​തോ വേ​ഗ​ത​യു​ള്ള​തോ ആ​യ നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രും. ഇ​ട​ക്കി​ടെ ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന കാ​റ്റ് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 25 മു​ത​ൽ 65 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ലും വീ​ശാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. കാ​റ്റ് ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മ​ഴ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യും. മ​ഴ മാ​റു​ന്ന​തോ​ടെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. നി​ല​വി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഘ​ട്ട​മാ​യ ‘ഷ​ബാ​ത്ത്’ സീ​സ​ണി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യം. 26 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ എ​ട്ട് രാ​ത്രി​ക​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ‘അ​ൽ-​അ​സി​റാ​ഖ്’ ഘ​ട്ട​വും വ​ന്നെ​ത്തും. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​പ​നി​ല ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ക​യും ത​ണു​ത്ത വ​ട​ക്ക​ൻ കാ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്.

