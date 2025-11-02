Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 12:53 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 12:53 AM IST

    വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മോ? എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മോ? എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ​ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കും- കെ.​എം.​സി.​സി



    തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത്‌ കെ.​എം.​സി.​സി ബൂ​ത്ത് ല​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വി​വ​ര ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ നാ​ട്ടി​ലി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നി​ട​യി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക അ​ക​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം-പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ



    ​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഭാ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വീ​ടു​ക​ൾ​തോ​റു​മു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പേ​ര് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ട്.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ 2002-2005 കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ പ​ഴ​യ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത് സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മു​ഖേ​ന രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ല​ളി​ത​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്ക​ണം. നാ​ട്ടി​ൽ ഹാ​ജ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രൊ​റ്റ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വോ​ട്ട​റെ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​രു​ത്.പൗ​രാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം - ജെ.​സി.​സി



    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്. തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ഇ​വ​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​ത ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ജെ.​സി.​സി) കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​ണ്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ധൃ​തി​പി​ടി​ച്ച് വോ​ട്ട് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ​ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നും, കു​വൈ​ത്തി​ലെ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ബീ​ഹാ​റി​ക​ളെ ക​ണ്ട് 'ഇ​ൻ​ഡ്യ' മു​ന്ന​ണി​ക്ക് വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​വാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.മ​ണി പാ​നൂ​രി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം കോ​യ വേ​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തുറ​ഷീ​ദ് ക​ണ്ണ​വം, ഷൈ​ജു ഇ​രി​ഞ്ഞാ​ല​ക്കു​ട, ഉ​മ്മ​ർ, അ​തു​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ തി​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.സ​മീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​നി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

