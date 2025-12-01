Begin typing your search above and press return to search.
    ല​ഹ​രി​സം​ഘ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ടും; പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം -മ​ന്ത്രി

    ല​ഹ​രി​സം​ഘ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ടും; പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം -മ​ന്ത്രി
    ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ്

    സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.


    സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഒ​രു കാ​ര്യ​ത്തോ​ടും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത കാ​ണി​ക്കി​ല്ല. എ​ല്ലാ​ത്ത​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​തി​യ നി​യ​മം ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്നു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി, ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത്, വി​ൽ​പ്പ​ന, പ്ര​ചാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യും വ​രെ ല​ഭി​ക്കാം. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യ​ൽ, ചി​കി​ത്സാ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ജ​യി​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ചു​മ​ത്തും.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക, ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യോ ന​ട​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യോ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​തു ഓ​ഫീ​സ് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യും ഗൗ​ര​വ കു​റ്റ​മാ​ണ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് 14 ദി​വ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ‘മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മം, ശി​ക്ഷ​ക​ൾ, ചി​കി​ത്സാ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി മീ​ഡി​യ ജ​ന​റ​ൽ വ​കു​പ്പ് അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

