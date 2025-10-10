Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:10 PM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കും -​കെ.​എം.​സി.​സി

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കും -​കെ.​എം.​സി.​സി
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​യു​ടെ​യും നി​താ​ഖ​ത്ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ​യും കാ​ല​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഒ​രു ഇ​ട​പെ​ട​ലും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല.

    ഗ​ൾ​ഫ്‌ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും, അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നാ​സ്ഥ തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ട​ത്‌ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കു​വൈ​ത്ത്‌ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ്‌ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന​വം​ബ​ർ എ​ഴി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    TAGS:kmcc kuwaitkerala chief ministerKuwait NewsKMCC Bahrain Kozhikode District Committeegulf news malayalam
    News Summary - Will boycott the Chief Minister's visit - KMCC
