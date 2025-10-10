മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം ബഹിഷ്കരിക്കും -കെ.എം.സി.സിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കുവൈത്ത് സന്ദർശനം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെയും നിതാഖത്ത് പ്രതിസന്ധിയുടെയും കാലത്ത് പ്രവാസികൾ നേരിട്ട ദുരിതങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഇടപെടലും കേരള സർക്കാർ നടത്തിയില്ല.
ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും, അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അനാസ്ഥ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുവൈത്ത് സന്ദർശനം വരാനിരിക്കുന്ന തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണെന്നും കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് നാസർ മഷ്ഹൂർ തങ്ങൾ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ കാരി, ട്രഷറർ ഹാരിസ് വള്ളിയോത്ത് എന്നിവർ അറിയിച്ചു. കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ എഴിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുവൈത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് വിവരം.
