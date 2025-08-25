Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗ​താ​ഗ​ത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 12:10 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്ക​ൽ; രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്ക​ൽ; രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന
    cancel
    camera_alt

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​താ​ഗ​ത a ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത, സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​ക്ക്‌​പോ​സ്റ്റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു പൊ​തു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ​ക്കും അ​ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsTraffic rule violation
    News Summary - wide range inspection to find trafffic rule vioaltion
    Similar News
    Next Story
    X