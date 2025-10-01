Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:46 PM IST

    ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട് എ​ന്തി​നാ​ണ് ഈ ​അ​വ​ഗ​ണ​ന

    ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട് എ​ന്തി​നാ​ണ് ഈ ​അ​വ​ഗ​ണ​ന
    ന​ളി​നാ​ക്ഷ​ൻ ഒ​ള​വ​റ

    (ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ

    ആ​ക്‌​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ)

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​യ​തോ​ടെ ഒ​രു​പാ​ട് പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഇ​ന്നും ഒ​രു ശാ​പ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. പോ​യി​ന്റ് ഓ​ഫ് കോ​ൾ പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ അ​ർ​ഹ​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​നെ ത​ഴ​യു​ന്നു.

    വി​ദേ​ശ ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പോ​യി​ന്റ് ഓ​ഫ് കോ​ൾ പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ക്‌​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കും. നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യോ, മ​റ്റ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യോ വേ​ണം.

    നി​ര​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യോ​മ​യാ​ന വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഈ​യി​ടെ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടെ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ന് പോ​യി​ന്റ് ഓ​ഫ് കോ​ൾ പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കു​ക​യും വി​ദേ​ശ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സു​ക​ളും ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ളും ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ആ​ക്‌​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ.

    TAGS:newspilgrimsgulfkannur
    News Summary - Why this disregard for pilgrims in Kannur?
