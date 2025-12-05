Begin typing your search above and press return to search.
    കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ മികച്ച പാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ ആ​​രൊ​​ക്കെ​? ഇന്നറിയാം

    ഫൈ​​ന​​ൽ പോ​​രാ​​ട്ടം ഇ​​ന്ന്
    കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ മികച്ച പാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ ആ​​രൊ​​ക്കെ​? ഇന്നറിയാം
    ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ജ്യോ​ത്സ​്ന,

    ​ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു

    കു​​വൈ​​ത്ത് സി​​റ്റി: കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ മി​​ക​​ച്ച പാ​​ട്ടു​​കാ​​രെ ഇ​​ന്ന​​റി​​യാം. ക​​ടു​​ത്ത മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ ഫൈ​​ന​​ൽ റൗ​​ണ്ടി​​ലെ​​ത്തി​​യ പ​​ത്തു​​പേ​​ർ ഇ​​ന്ന് ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം-​​മെ​​ട്രോ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ ‘സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്ത്’ ഫൈ​​ന​​ൽ മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ മാ​​റ്റു​​ര​​ക്കും.

    വൈ​​കീ​​ട്ട് മൂ​​ന്നി​​ന് അ​​ബ്ബാ​​സി​​യ ആ​​സ്‍പെ​​യ​​ർ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ സ്കൂ​​ളി​​ലാ​​ണ് ഫൈ​​ന​​ൽ മ​​ത്സ​​രം.​​സെ​​മി ഫൈ​​ന​​ലി​​ലെ മി​​ക​​ച്ച പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ത്തി​​ന്റെ​​യും സ​​മൂ​​ഹ മാ​​ധ്യ​​മ പി​​ന്തു​​ണ​​യോ​​ടെ​​യും തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട 10 പേ​​രാ​​ണ് ഫൈ​​ന​​ലി​​ൽ മാ​​റ്റു​​ര​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ജൂ​നി​യ​ർ  ​1. ദേ​വ​ന പ്ര​ശാ​ന്ത് 2. ഹെ​ല​ൻ സൂ​സ​ൻ ജോ​സ്

    3. ന​യ​ന ര​തീ​ശ​ൻ നാ​യ​ർ 4. സ​റാ​ഫി​ൻ ഫ്ര​ഡ്ഡി 5. ശ്രീ​ന​ന്ദ മ​നോ​ജ്

    സീ​​നി​​യ​​ർ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​ഞ്ചു​​പേ​​രും ജൂ​​നി​​യ​​ർ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​ഞ്ചു പേ​​രും മി​​ക​​ച്ച ഗാ​​യ​​ക​​രാ​​കാ​​ൻ ലി​​സ്റ്റി​​ലു​​ണ്ട്.​​പ്ര​​ശ​​സ്ത ഗാ​​യ​​ക​​രാ​​യ ക​​ണ്ണൂ​​ർ ഷ​​രീ​​ഫ്, ജ്യോ​​ത്സ്ന, സി​​ജു സി​​യാ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ർ ഫൈ​​ന​​ലി​​ലെ വി​​ജ​​യി​​ക​​ളെ നി​​ർ​​ണ​​യി​​ക്കും. അ​​വ​​താ​​ര​​ക ഡ​​യാ​​ന ഹ​​മീ​​ദും സ​​ന്തോ​​ഷ​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കു​​ചേ​​രും. ആ​​യി​​ര​​ത്തോ​​ളം മ​​ത്സ​​രാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​ന്തി​​മ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ എ​​ത്തി​​യ 10 പേ​​രി​​ൽ ഓ​​രോ​​രു​​ത്ത​​രും മി​​ക​​ച്ച പാ​​ട്ടു​​കാ​​രാ​​ണ്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു ത​​ന്നെ ഫൈ​​ന​​ൽ മ​​ത്സ​​രം ക​​ടു​​ത്ത​​താ​​കും.

    സീ​നി​യ​ർ  ​ 1. എം.​വി. റ​ഹൂ​ഫ് 2. നി​ലൂ​ഫ​ർ 3. രോ​ഹി​ത് എ​സ് നാ​യ​ർ 4. റൂ​ത്ത് ആ​ൻ ടോ​ബി 5. ശ്യാ​മ ച​ന്ദ്ര​ൻ

    കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ ത​​യാ​​റെ​​ടു​​പ്പും പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​വും നേ​​ടി​​യാ​​ണ് മ​​ത്സ​​രാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ വേ​​ദി​​യി​​ലെ​​ത്തു​​ക. കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ മി​​ക​​ച്ച ഗാ​​യ​​ക​​ർ എ​​ന്ന​​തി​​നൊ​​പ്പം ആ​​ക​​ർ​​ഷ​​ക​​മാ​​യ സ​​മ്മാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും വി​​ജ​​യി​​ക​​ളെ കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഒ​​ന്നാം സ്ഥാ​​ന​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് പ്രി​​യ ഗാ​​യ​​ക​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പം വേ​​ദി​​യി​​ൽ പാ​​ടാ​​നും അ​​വ​​സ​​രം ഉ​​ണ്ടാ​​കും.

    വൈ​​വി​​ധ്യ​​മാ​​ർ​​ന്ന ആ​​ലാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ ഇ​​ഷ്ട ഗാ​​യ​​നാ​​യി ഇ​​ടം പി​​ടി​​ച്ച ക​​ണ്ണൂ​​ർ ഷ​​രീ​​ഫ്, പി​​ന്ന​​ണി​​ഗാ​​യി​​ക ജ്യോ​​ത്സ്ന,സി​​ജു സി​​യാ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ടെ പ്ര​​ത്യേ​​ക മ്യൂ​​സി​​ക് ഷോ​​യും ‘സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്ത്’​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. വൈ​​കീ​​ട്ട് ആ​​റി​​ന് ഇ​​വ​​ർ വേ​​ദി​​യി​​ലെ​​ത്തും. രാ​​ത്രി 10വ​​രെ നീ​​ളു​​ന്ന പ​​രി​​പാ​​ടി​​യു​​ടെ പ്ര​​വേ​​ശ​​നം പാ​​സ് മൂ​​ലം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്..

