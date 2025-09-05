‘വാട്സ് ആപ് സ്റ്റാറ്റസ് വ്യൂ’ കോണ്ടസ്റ്റ് വിജയിയെ ആദരിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലം സംഘടിപ്പിച്ച 'വാട്സ് ആപ് സ്റ്റാറ്റസ് വ്യൂ' കോണ്ടസ്റ്റിലെ വിജയി നാസർ പുറമേരിക്ക് മെമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന്റെ പ്രചാരണാർഥമാണ് മത്സരം നടത്തിയത്.
മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിഷാബ് തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ.എം.സി.സി സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇഖ്ബാൽ മാവിലാടാം മെമന്റോ കൈമാറി. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി സലാം പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് അപ്പക്കാടൻ, ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാസർ കരിപ്പമണ്ണ, ട്രഷറർ ആബിദ് തൊട്ടര, സംസ്ഥാന സെക്യൂരിറ്റി സ്കീം ജനറൽ കൺവീനർ ഗഫൂർ അത്തോളി, കാസർകോട് ജില്ല ഭാരവാഹികളായ മിസ്ഹബ് മാടമ്പില്ലത്ത്, ഫാറൂഖ് തെക്കേക്കാട് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register