Madhyamam
    Kuwait
    date_range 5 Sept 2025 9:42 AM IST
    date_range 5 Sept 2025 9:42 AM IST

    ‘വാ​ട്സ് ആ​പ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് വ്യൂ’ ​കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    'വാ​ട്സ് ആ​പ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് വ്യൂ' ​കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    നാ​സ​ർ പു​റ​മേ​രി​ക്ക് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം മെ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം മ​ണ്ഡ​ലം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'വാ​ട്സ് ആ​പ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് വ്യൂ' ​കോ​ണ്ട​സ്റ്റി​ലെ വി​ജ​യി നാ​സ​ർ പു​റ​മേ​രി​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടാം മെ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റി. സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം പ​ട്ടാ​മ്പി, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് അ​പ്പ​ക്കാ​ട​ൻ, ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ ക​രി​പ്പ​മ​ണ്ണ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ബി​ദ് തൊ​ട്ട​ര, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മി​സ്ഹ​ബ് മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത്, ഫാ​റൂ​ഖ് തെ​ക്കേ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

