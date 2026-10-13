പൂവരങ്ങ് വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ വാർഷികാഘോഷം

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പൂവരങ്ങ് വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ വാർഷികാഘോഷംtext_fields
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News Summary - Poovarang WhatsApp Group annual celebrations
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മാനവികം കുവൈത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂവരങ്ങ് വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ബാസിയ ആസ്പയർ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ കലാവിരുന്നുകൾ അരങ്ങേറി. മുഖ്യാതിഥിയായി കുവൈത്തി വനിത ഫാത്തിമ പങ്കെടുത്തു. അജ്മൽ വേങ്ങര പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഫാത്തിമ കുവൈത്തിക്കുള്ള മൊമെന്റോ മാനവികം കുവൈത്തിന്റെ സംഘാടകരായ സലിം പൊന്നാനി, അനന്തു, ജ്യോതി പാർവതി, ശൈലജ, മധുകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് സമ്മാനിച്ചു. ജ്യോതി പാർവതി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
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