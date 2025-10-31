Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ ആ​ർ​ച്ച​റി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത്

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ ആ​ർ​ച്ച​റി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദോ​ഹ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത് പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ ആ​ർ​ച്ച​റി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത്. ദോ​ഹ​യി​ലെ ലു​സൈ​ൽ ഷൂ​ട്ടി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നു വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    കു​വൈ​ത്ത്, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഇ​റാ​ഖ്, യ​മ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, സി​റി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 100 മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച, ഒ​ളി​മ്പി​ക്, കോ​മ്പൗ​ണ്ട് ആ​ർ​ച്ച​റി, മി​ക്സ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച എ​ലി​മി​നേ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​ട​രും. കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത്, അ​റ​ബ് ഷൂ​ട്ടിങ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഒ​ബൈ​ദ് അ​ൽ ഒ​സൈ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

