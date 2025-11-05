Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:33 AM IST

    പശ്ചിമേഷ്യൻ ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; മികച്ച പ്രകടനവുമായി കുവൈത്ത്

    പശ്ചിമേഷ്യൻ ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; മികച്ച പ്രകടനവുമായി കുവൈത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​മാ​യി

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ ആ​ർ​ച്ച​റി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ടീം ​മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല മാ​ല​ല്ല വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി. മി​ക്സ​ഡ് കോ​മ്പൗ​ണ്ട് ആ​ർ​ച്ച​റി ടീം ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മ​റ്റൊ​രു ഇ​ന​ത്തി​ൽ വ​നി​ത ഒ​ളി​മ്പി​ക് ആ​ർ​ച്ച​റി ടീം ​വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി.

    ഒ​ളി​മ്പി​ക് ആ​ർ​ച്ച​റി വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ സോ​ദ് അ​ൽ ബ​ഹ​റും വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28ന് ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത് പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ ആ​ർ​ച്ച​റി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യെ​മ​ൻ, സി​റി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

