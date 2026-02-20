Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 9:04 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി വി​ത​ര​ണം

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി വി​ത​ര​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ മു​സാ​ന​ദ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ദി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന സം​ഘ​ട​നാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘മു​സാ​ന​ദ’ ഫ​ണ്ട്‌ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ദി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ​ഹ​കീം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ വാ​ണി​യ​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​ഐ.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സി.​പി. ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​സാ​ന​ദ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ഹൈ​ൽ ത​യ്യു​ള്ള​തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

