എംബസിയിലെ വെൽഫെയർ ഫണ്ട്: കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം

കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എം​ബ​സി​ക​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ണ്ട് (ഐ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്) ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്റെ ഉ​റ​പ്പ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ദേ​ശ എം​ബ​സി​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

എം.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി​യു​ടെ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന് വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന ഫ​ണ്ട്‌ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം മ​റ്റൊ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം 13 ല​ക്ഷം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. സ്ട്രെ​ച്ച​ർ, വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്താ​ൻ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ധ​ന​ർ​ക്കും സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എം​ബ​സി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​കി​ത്സ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ച്ചെ​ല​വ്, വാ​ട​ക, ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യാ​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​പോ​ന്ന് അ​ഭ​യം തേ​ടു​​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള താ​മ​സം, യാ​ത്ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ, വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ്, കേ​സി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് ഐ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു ഫ​ണ്ട്​ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന്​ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്​ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നേ​ര​ത്തേ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2019ൽ 2.41 ​ല​ക്ഷം, 2020ൽ 10.79 ​ല​ക്ഷം, 2021ൽ 16.75 ​ല​ക്ഷം, 2022ൽ 27.53 ​ല​ക്ഷം, 2023 ജൂ​ൺ 30 വ​രെ 13 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ 30 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ണ്ടി​ൽ 17.96 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. Show Full Article

Welfare Fund at Embassy: Can be utilized in more areas